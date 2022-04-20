Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar - Son Dakika
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Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar

20.04.2022 10:16
Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar

Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere destek sağlayan gönüllü anneler, zenginle fakir arasında köprü oluşturuyor.

Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere destek sağlayan gönüllü anneler, zenginle fakir arasında köprü oluşturuyor.

Erzurum'da, 9 gönüllü anne, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında da belirledikleri evlere gidip, ihtiyaçları tespit eden anneler, sosyal medyada duyuru paylaşarak topladıkları malzemelerle ailelerin yüzünü güldürüyor.

Atike Buliç, Sonsen Eğim, Elif Kızılkaya, Ebru Polat, Serap Akvaranlar, Helin Fırat, Yıldız Yıldız, Dilek Satır Mehtap Ateştenyılmaz çevrelerinde gördükleri dargelirli ailelere destek olmak için çalışma başlattı.

Kendilerine ulaşan yardım taleplerini önce adreslere giderek inceleyen anneler, daha sonra ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra bunu sosyal medyadaki adreslerinden paylaşıyor. Takipçilerinden gelen destekleri arkadaşlarına ait iş yerinde depolayan anneler daha sonra kendi imkanlarıyla ailelere ulaştırıyor.

Atike Buliç, 1 yıl içinde 150 aileye ulaştıklarını belirterek, ramazan ayında çalışmalarının arttığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Buliç, "Yoksul ile fakir arasında köprü oluşturuyoruz. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli bir ay, bu ayın önemine uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan ailelerimize ulaşarak, ihtiyaçları konusunda destek sağlıyoruz. Koruma altındaki çocuklarımızla bir araya gelerek, etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine gittik, sıkıntılarını tek tek tespit ettik. Aralarında babaları olmayan çocuklar, kader mahkumlarının aileleri ve iş bulamayan babaları gördük. Sonra 'Biz bu aileler için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. 'Sadece devletten bir şey beklemeyelim' diyerek ayakkabı, giysi, gıda türü yardımlarla başladık. 9 gönüllü anne olarak biz 150 aileye yaklaşık bin kişiye bu şekilde hizmet ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar
Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar

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Ebru Polat, Erzurum, Ramazan, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zenginle fakir arasında köprü oluşturuyorlar - Son Dakika


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