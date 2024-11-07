Zeynep Bozkurt'tan Organ Bağışı Örneği - Son Dakika
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Zeynep Bozkurt'tan Organ Bağışı Örneği

Zeynep Bozkurt\'tan Organ Bağışı Örneği

63 yaşındaki Zeynep Bozkurt, organ bağışı haftasında tüm organlarını bağışladı, destek çağrısı yaptı.

07.11.2024 19:19
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeynep Bozkurt, "Organ bağışı Haftası" nedeniyle gittiği hastanede kurulan stanttan etkilenerek, tüm organlarını bağışladı. Bozkurt, vatandaşları da organ bağışı konusunda destek olmaya davet etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kadın derneği kurucusu olan 63 yaşındaki Zeynep Bozkurt, rahatsızlığı sebebiyle aile hekimliğine tedavi olmaya gitti. İş bırakma eylemi sebebiyle devlet hastanesine yönlendirilen Bozkurt, burada Organ Bağışı Haftası münasebetiyle kurulan standı da ziyaret etti. Burada çalışanların söylemlerini dinleyen ve organ bağışı hakkında bilgilendirme broşürlerini okuyan Bozkurt, tüm organlarını bağışladı.

Yaşadığı süresi İhlas Haber Ajansı'na anlatan Bozkurt, "Bu hafta organ bağışlama haftası olduğunu biliyorum. Şöyle bir tesadüfle karşılaştım. Tiroid tahlili için sağlık ocağına gittim. Oradan beni devlet hastanesine yönlendirdiler. Gittiğimde kapıdan girer girmez açılan organ bağışı standını gördüm. Öncesinden beri düşündüğüm bir şeydi. Bedenler toprak altında çürüyor. Ama ruh hep var olan bir şey. Bedenim çürüdükten sonra organlarım başka bedenlerde hayat bulmalı diye düşündüm. Doktora gittim ve bütün organlarımı bağışladım. Organ bağışı hayat kurtarıyor, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesinden ve çevresinden aldığı tepkileri de aktaran Bozkurt, "İki tane oğlum var. Onlara daha hiç bahsetmedim. Kardeşim beni aradı, sosyal medyadan görmüş. Ben sosyal medyadan paylaşmıştım bu durumu örnek olsun diye. O da biraz hüzünlendi tabi. Ben de 'Benim bedenim, organım, kendi kararım' dedim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeynep Bozkurt'tan Organ Bağışı Örneği - Son Dakika

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