Zeynep Günay Kalifiye Eleman Oldu - Son Dakika
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Zeynep Günay Kalifiye Eleman Oldu

Zeynep Günay Kalifiye Eleman Oldu
13.07.2026 12:49
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Manisa'da 5 yıldır iş arayan Zeynep Günay, kaynakçılık eğitimi alarak yeni bir meslek sahibi oldu.

Manisa'da yaklaşık 5 yıldır iş arayan 42 yaşındaki Çocuk Gelişimi mezunu Zeynep Günay, katıldığı "Sanayide Kadın Eli Projesi-Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" eğitimini başarıyla tamamladı. Kaynakçılık belgesini alan Günay, gaz altı kaynakçılık eğitimine de başvurduğunu belirterek, "Artık sanayinin aradığı kalifiye eleman oldum. Geleceğime güvenle bakıyorum" dedi.

Manisa'da yaklaşık 5 yıldır iş arayan 42 yaşındaki Çocuk Gelişimi bölümü mezunu Zeynep Günay, katıldığı kaynakçılık eğitiminin ardından meslek sahibi oldu. Gaz altı kaynakçılık kursuna da kayıt yaptıran Günay, "Artık sanayinin aradığı kalifiye eleman oldum. İşsiz kalmayacağıma eminim. Geleceğime güvenle bakıyorum" sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı (Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) iş birliğinde hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi-Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" kapsamında düzenlenen kaynakçılık eğitimini başarıyla tamamlayan 20 kadın kursiyerden biri olan Zeynep Günay, ikinci etapta açılacak gaz altı kaynakçılık kursuna da başvurdu.

Evli ve üniversiteye hazırlanan bir çocuk annesi olan 42 yaşındaki Günay, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu ve aynı zamanda usta öğretici olduğunu belirterek, yaklaşık 5 yıldır iş aramasına rağmen olumlu sonuç alamadığını söyledi.

Anaokulları başta olmak üzere birçok kuruma başvurduğunu dile getiren Günay, "Gittiğim birçok görüşmede klasik 'Sizi ararız' cevabını aldım. İşsiz kaldığım dönemde kendimi geliştirmek için kişisel gelişim kurslarına katıldım. Çünkü tek maaşla geçinmek artık çok zor. Üniversiteye hazırlanan bir evladım var ve ona hem maddi hem manevi destek olmak zorundayım. Bu nedenle iş aramaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

"Kaynakçılık kursunu oğlum sayesinde öğrendim"

Kaynakçılık eğitimiyle üniversiteye hazırlanan oğlunun öğretmenleri sayesinde tanıştığını anlatan Günay, öğretmenlerin ailelere yönelik yaptığı duyurunun ardından projeye başvurduğunu söyledi.

Başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte eğitimlere başladığını belirten Günay, kursu başarıyla tamamlayarak kaynakçılık belgesini almaya hak kazandığını ifade etti.

"Sadece kaynakçılık değil, hayatı öğrendik"

Projeye ilk başladığında bu kadar kapsamlı bir eğitim süreciyle karşılaşacağını tahmin etmediğini dile getiren Günay, şunları söyledi: "İçeriye girdiğimde bunun sadece bir kaynakçılık kursu olmadığını gördüm. Finansal okuryazarlık, stres yönetimi, kişisel gelişim eğitimleri aldık. Ayrıca bireysel mentörlük desteği gördük. Eğitimler hem mesleki hem de kişisel anlamda bize çok büyük katkı sağladı. Çok kaliteli bir eğitim süreci geçirdik."

"Gaz altı kaynakçılık eğitimine de başvurdum"

Kaynakçılık alanında kendisini geliştirmeye devam edeceğini belirten Günay, ikinci etapta açılacak gaz altı kaynakçılık kursuna da başvurduğunu söyledi.

Projeyi çevresindeki kadınlara da tavsiye ettiğini belirten Günay, "Biz kurs arkadaşlarımızla birlikte yeniden başvurumuzu yaptık. Çevremizdeki kadınlara da sürekli anlatıyoruz. Çünkü burada gerçekten meslek öğreniyoruz ve çok önemli kazanımlar elde ediyoruz." diye konuştu.

"Artık geleceğime güvenle bakıyorum"

Sanayide nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün arttığını vurgulayan Günay, aldığı eğitimin kendisine yeni bir gelecek sunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Artık her işin elemanı olmayacağız, kalifiye eleman olacağız. Manisa Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere sanayide kaynakçılığa her zaman ihtiyaç var. Bu nedenle artık işsiz kalmayacağıma inanıyorum. Bir kadın ve anne olarak bana bu fırsatı sunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu'na, Elginkan Vakfı'na ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendime yeni bir gelecek kurduğuma inanıyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeynep Günay Kalifiye Eleman Oldu - Son Dakika

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