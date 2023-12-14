 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kent Çalışmaları Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Törende, makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verildi. Ödüller, akademisyenler ve uzmanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalara verildi.

Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu
14.12.2023 - 22:36,
Abone Ol

Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından "3.Kent Çalışmaları" yarışması ödül töreni düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından kente yönelik bilimsel eserleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "3. Kent Çalışmaları Ödülleri" sahiplerine verildi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirile törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilçe protokolü ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende, makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verildi. 3.Kent çalışmalarında "Jüri Özel Ödülü" Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a,"Makale" kategorisinde ödül Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Ender Peker'e, "Kitap Ödülü" Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü'nden Dr. Mehtap Özsoy'a, "Doktora Tezi" kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Bölümü'nden Dr. Cemile Feyzan Şimşek'e verildi.

"Nitelikli güzel işler yapmayı sürdürüyoruz"

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak doğru işler yapmak gibi bir hedefimiz var. Doğru işler yapmak istiyoruz. Yapılan işlerin tartışılır olmamasını istiyoruz. Elbette bunları kendi tecrübelerimiz ve kadrolarımız ile yapıyoruz. Bunun akademik ve bilimsel tarafı da var. Dünyadan görünen tarafı var. Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür belediyeciliği konusunda bir iddiamız var. Öne çıkmış bir bilinirliğimiz var. Bu konuda adım atmayı nitelikli güzel işler yapmayı sürdürüyoruz. Böyle bir ödülün buna bir katkı sağlayacağını düşündük" dedi.

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, "Bu kentlerde yönetici olan atanmış veya seçilmiş o kentlerde sorumluluk sahibi olan, yetki sahibi olan bu kentleri yarınlara taşıma iddiasında olan kişilerinde bu kentlere yönelik bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini çok dikkatli şekilde irdelemesi ve arayıp bulması lazım. Üçüncüsü düzenlenen Kent çalışmaları ödül töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanım Ömer Arısoy'un, mecnunun leylasını aradığı gibi çöllerde Zeytinburnu kenti ve belki de tüm İstanbul'umuz ve tüm kentlerimiz için çok kıymetli olacak fikirleri aradığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Üniversitesi, Zeytinburnu, İstanbul, Belediye, Genel, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement