Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri\'nde Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu'nda Bilgi Evleri'nde yeni dönem kurs ve atölye çalışmaları için kayıtlar başladı. Öğrenciler 5 Ekim 2024'e kadar kayıt yaptırabilirken, kurslar 7 Ekim'de başlayacak ve Mayıs 2025'e kadar sürecek.

17.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde yeni dönem kurs ve atölye çalışmaları için kayıtlar başladı. Zeytinburnu'nda ikamet edip eğitim gören öğrencilerin 5 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Zeytinburnu Bilgi Evleri'nde kurs ve atölye çalışmaları için kayıtlar başladı. 5 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek öğrenci kayıtları için başvurular Zeytinburnu'ndaki Bilgi Evi şubelerinden yapılabiliyor.

Öğrenciler erken yaşta becerilerini keşfediyor

Bilgi Evleri'ndeki karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları kurslarının yanı sıra satranç, kağıt sanatları, eğlenceli bilgiler, beceri ile akıl ve zeka oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Kurs ve atölyelerde öğrenciler haftada bir gün bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyorlar. Bir üye aynı anda 3 kurs ve 3 atölye çalışmasına kayıt yaptırabiliyor. Zeytinburnu Bilgi Evleri kurs ve atölye çalışmalarıyla, üyelerin temel el becerileri kazanması, stratejik düşünme biçimleri ile dikkat ve odaklanmalarını geliştirmesi ve çeşitli sanat kollarının inceliklerini öğrenmesi amaçlanıyor.

Kurs ve atölyeler mayıs ayına kadar devam edecek

Kurs ve atölye faaliyetleri 7 Ekim Pazartesi günü başlayarak 31 Mayıs 2025 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek. 2 dönem halinde devam edecek olan çalışmaların 2. dönemdeki kayıtları 20 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dersler 3 Şubat'ta başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin faydalanabileceği etkinliklere katılım için Bilgi Evleri'ne üyelik zorunluluğu aranırken, ayrıca kurs için de başvuru yapmak gerekiyor. Uygun şartları sağlayan Zeytinburnulu öğrenciler, kendilerine en yakın Bilgi Evi'ni ziyaret ederek kayıt yaptırabiliyorlar.

Bilgi Evleri'nde Yer Alacak Atölye Çalışmaları:

Akıl ve zeka oyunları, satranç, beceri, kağıt sanatları, görsel sanatlar, eğlenceli bilgiler, üreten çocuklar, zihin egzersizleri, dekoratif ahşap süsleme

Bilgi Evleri'nde Yer Alacak Kurs Çalışmaları:

Anlayarak hızlı okuma, mental aritmetik, bağlama, drama, gitar, piyano, halk oyunları, robotik kodlama, karikatür, temel resim, keman, sahne sanatları, ritim- perküsyon, şan, pratik matematik, modern sanat, natürel sanat, sahne sanatları, modern dans, akıl ve zeka oyunları, beceri, 3D tasarım. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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