Zeytinburnu\'nda Kaçak Binaların Yıkımı Sonrası Büyük Bir Hastane İstendi

Zeytinburnu'nda kaçak binaların yapıldığı 20 parsellik alanda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrası, bölge halkı, konut yerine büyük bir hastanenin yapılmasını istedi.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesinde 20 parsellik alanda bulunan kaçak, iskansız binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemi başladı. Yıkılan alana bölge halkı, büyük bir sağlık kompleksinin yapılmasını istedi.
Bölgede yaşayan Serap Eryiğit, bölgenin tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Burada oturan bir vatandaşım. Zeytinburnu bölgesinde tam teşekküllü büyük bir hastanemiz yok. Benim şahsi fikrimi sorarsanız Zeytinburnu'nda daha donanımlı bir hastane olmasını isteriz. Pandemi döneminde Zeytinburnu'nda büyük bir hastane olmuş olsaydı farklı yerlere yönlenmemiş olurduk. Burada gitmemiz daha rahat olurdu. Zeytinburnu'nda büyük ve donanımlı bir hastane olursa bizim için daha iyi olur" dedi.
"Burada oturuyorduk, tabut evlerdeydik"
Yıkılan evlerin tabut evler olduğunu söyleyen Mehmet Elitaş, "60 yıldır Zeytinburnu'nda ikamet ediyorum. Burada oturuyorduk, tabut evlerdeydik. Bizi güvenli olan bir binaya taşıdılar. Buranın ne yapılacağını bilmiyoruz. Zeytinburnu'nun tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı var. Rehabilitasyon merkezine, diş hastanesine ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
"Hastalar, hastalandıkları zaman işkence çekiyorlar"
Bölgede gazetecilik yapan Taylan Demirelli, "Zeytinburnu'nda sağlık alanı içerisinde kalan bu 20 parsel devlet hastanesi olsun mu diye anket yapsak yüksek oranda kazanır. Biz Samatya'yı kullanıyoruz. Samatya'nında birçok bölümü taşındı. İnsanlar gece rahatsızlandıklarında zaman gidecekleri en yakın hastane uzak mesafede. 300 bin nüfuslu bir yerde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Burası kaçak yapılan binalar ile doluydu"
Yıkılan yerde kaçak yapıların olduğunu söyleyen Demirelli, "Belediye Başkanımız Ömer Arısoy, sağolsun burası kaçak yapılan binalar ile doluydu. Yani iskanlı bir yer değildi. Parsel olarak sağlık alanı içerisinde kalıyordu. İnsanlar tabut evlerde yaşıyorlardı her an bir depremde burası yıkılacaktı. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy, bu insanları buradan taşıyarak çok güzel bir alan açtı. Bu alana konut değil de sağlık tesisi yapılması lazım. Buraya devlet hastanesi kurulmasını talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › Zeytinburnu'nda Kaçak Binaların Yıkımı Sonrası Büyük Bir Hastane İstendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?