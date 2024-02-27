Kaldırımda yürürken üzerine lastik yağdı! Faciadan birkaç saniye kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Kaldırımda yürürken üzerine lastik yağdı! Faciadan birkaç saniye kurtardı

Zeytinburnu'nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı. Olayda kadının hafif şekilde yaralandığı ve araçlarda hasar oluştuğu belirtildi.

27.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Zeytinburnu'nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken lastiklerin, üzerinde durduğu ahşabın çürümesi sonucu aşağıya düştüğü belirlendi.

BİRKAÇ SANİYE KURTARDI

22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşanan olayda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği, üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ZARAR VERDİ

Olayı gören mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.


Kaldırımda yürürken üzerine lastik yağdı! Faciadan birkaç saniye kurtardı
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güvenlik, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaldırımda yürürken üzerine lastik yağdı! Faciadan birkaç saniye kurtardı - Son Dakika

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