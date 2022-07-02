Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

02.07.2022 12:23
Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonu İstihdamı Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı'nda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonu İstihdamı Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı'nda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Dernek tarafından Barbaros Mahallesi Engelliler Parkı'nda düzenlenen etkinlik saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hasan Ayküteli; "Bireyler doğduğu zaman eşit haklarla beraber doğarlar. Engelli, engelsiz dünyaya geldiği zaman, eğitim, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, üretime katılmak bütün bireylerin hakkı olduğunu belirtmek istiyorum. Engellilerde ciddi gelişme olmakla beraber yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Zihinsel engelli bir insan ömür boyu korunmaya muhtaçtır. Engelli bireyin aileye yüklediği sosyal yükü paylaşmak, hafifletmek sosyal devletin desteğiyle çözülür. engellilerin topluma kazandırılmasının önündeki en ciddi sorunlardan birisi sosyoekonomik kesimin bir bütün olarak yaşandığı gelir dağılımıdır. Engellilerin sosyal güvenlik çerçevesinde korunmaları ve yeterli düzeyde gelir desteği sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde engellilere yönelik yapılmış düzenlemeler incelendiğinde engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümü için birçok yasal düzenleme yapıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; "Devletimiz 2000 yılından bu tarafa ciddi destekler vermektedir engelli ailelere. Ancak bu tabi yeterli değil, gönlümüzden çok daha fazlası geçiyor. Devlet imkanları nispetinde inşallah bunlar daha da iyileştirilecektir. Engelli şahıslarımızın da diğer bireylerimiz gibi toplumun tüm imkanlarından faydalanması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte engelli vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement