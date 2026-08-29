Zıpkınla Balık Avında Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zıpkınla Balık Avında Kaza

Zıpkınla Balık Avında Kaza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da zıpkınla balık avlayan Tuncay Alkan kazada yaralandı, 4 saat sonra kurtarıldı.

Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize giren Tuncay Alkan, geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Yaklaşık 4 saat kendisinden haber alınamayan Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'ne bağlı Salih Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Tuncay Alkan, amcasına zıpkınla balık avlamak için denize gireceğini söyleyerek bölgeye gitti.

Aradan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen Alkan'dan haber alamayan amcası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Alkan'ın dalış yaptığı bölgede arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar nedeniyle kayalık bölgeye ulaşmakta güçlük yaşandı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralı olarak bulunan Tuncay Alkan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Alkan, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zıpkınla Balık Avında Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:27:11. #7.12#
SON DAKİKA: Zıpkınla Balık Avında Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement