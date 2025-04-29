Ziraat Fakültesi'nde İhaleye Fesat İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ziraat Fakültesi'nde İhaleye Fesat İddiası

Ziraat Fakültesi\'nde İhaleye Fesat İddiası

Dicle Üniversitesi'nde 600 dönüm araziye yönelik usulsüzlük iddiaları CİMER'e bildirildi.

29.04.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 600 dönüm araziden 50 dönüme yakın formaliteden proje gösterilip, 150 dönümün alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi rakamlarla gösterildiği geri kalan 400 dönümün ise el altında usulsüzce bir çiftçiye verildiği iddiası CİMER'e yazılarak savcıların harekete geçmesi talep edildi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bir memur, 19 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), bir devlet memuru olarak memurluğunun vazifesi gereği kamu yararına zarar teşkil edecek suiistimalleri engellemenin vazifesi olduğunu belirtip, Ziraat Fakültesi'nde engellemeye çalıştığı suiistimaller olduğunu ileri sürüp şikayette bulundu.

Memur, CİMER'e yazdığı şikayette şu ifadeler yer aldı:

"a)Ziraat Fakültesinde yıllardır yapılan bilimsel araştırmalarda (etlik tavuk ve yumurta üretimi) proje çıktılarının çiftlik sınırları dışında üniversitenin izni ve maliye kaydı olmadan kar amacı gütmesi ve bilimsel araştırmaların etik dışı kullanımı (marketlere koli koli yumurta satışı, günde 3000 yumurta üretimine karşılık gelen aylık 450.000 TL gelirin kayıtlarda olmaması vb..)

b) Rektörlükçe Ar-Ge Projeleri için tahsis edilen Dicle Nehri tarafında olan (600 dönüm) arazinin 50-55 dönümü formalite proje gösterilip, geriye kalan 400 dönüm şahıslara peşkeş çekilmesi ve bu şahıslardan sadece kalan 150 dönümlük alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi gülünç rakamlar gösterilmesi,

c) İlgili alanlarda kadrosuna uygun kamu hizmeti yararına görevli olan mühendislerin ilgisiz alakasız görevler verilerek kendi birimlerinden uzakta tutma isteği, ayrıca hayvansal üretim de, bitkisel üretimde ilgili bölüm hocalarının bilgisine hiç başvurulmadan kamu personeli dışında etkisiz yetkisiz insanlarla hareket edilmesi,

d) 2023 yılındaki toplanıp dekanlığa teslim edilen paralarında stratejiye aktarılmadığını kayıtlarda gördüm. Bu olayı ihbar ettiğim ve daha farklı hukuksuz(Sözde alınmış olan birçok şeye imza atmamızın istenmesi gibi) olayları dile getirdiğim için Rektörlük bakamınca onayım dahi alınmadan yer değişikliği görevlendirmem yapılmıştır.

Devlet dairesinde suçu gizlemekte suçtur. Ziraat Fakültesinde ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiştir. Strateji kayıtlarıyla da sabittir. İhaleye fesat karıştırma olayını Cumhuriyet Başsavcılığına ileteceğine, aksine olayı kapatmış ihbarı eden mühendisleri görevlendirme ile yerlerinden uzaklaştırmış ve buda yetmezmiş şikayet etmeleri durumunda daha kötü uzak ilçelere sürme hatta haklarında soruşturma açma gibi tehditlerinde bulunarak mobbing uygulamışlardır. Görevinden uzaklaştırılan mühendislerin yerine de devlet memuru bile olmayan kantinci arkadaşı bırakması hukuksuz bir olay olduğu gibi yasa dışı bir olaydır. Bu ihbar ve şikayetim için makamınızca gerekli işlemlerin yapılıp ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı da Cumhuriyet Başsavcılığına da iletilmesini istiyorum. Şikayetçiyim."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, şikayetteki iddiaların asılsız olduğunu, bahsi geçen tarlanın çiftçi S.Ş ile aralarında yaptıkları sözleşme karşılığında verdiklerini öne sürdü". - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Politika, Eğitim, Tarım, Hukuk, Yerel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ziraat Fakültesi'nde İhaleye Fesat İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:26
Acun Ilıcalı’ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:46:54. #7.12#
SON DAKİKA: Ziraat Fakültesi'nde İhaleye Fesat İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.