Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

02.03.2022 14:02
Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

Eskişehir'de Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir'de Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası üyelerine yönelik "Güvenli Traktör Kullanımı" konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası, Eskişehir, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement