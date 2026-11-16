Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu, özel bireylerle bakım merkezinde buluştu

Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlügü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel bireyleri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette komisyon üyeleri, merkezde hizmet alan bireylerle bir araya gelerek yakından ilgilendi.

Buluşmada engelli hakları, toplumsal farkındalık ve engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve etkin katılımının önemi üzerine paylaşımlarda bulunuldu.

Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaretleri ve özel bireylere gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyelerine teşekkür edildi.