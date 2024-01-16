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Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor

Zonguldak Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kent merkezindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dükkanlara uygulama yapan ekipler, kaldırım işgali yapan esnaflara uyarılarda bulundu. Denetimlerin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor
16.01.2024 - 11:40,
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Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler sabahın ilk saatlerinde itibaren dükkanlara uygulama yaptı. Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnaflara uyarılara bulundu. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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