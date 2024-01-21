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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yeni Ek Poliklinik Binası İnşa Ediyor - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yeni Ek Poliklinik Binası İnşa Ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, sağlık hizmetlerini daha etkili ve kaliteli bir şekilde sunabilmek amacıyla yeni bir ek poliklinik binasının inşasına başlıyor. Yeni poliklinik binası, modern tıp standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup, inşaat taban alanı 1835 metrekare, toplam inşaat alanı ise 7375 metrekare olarak planlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yeni Ek Poliklinik Binası İnşa Ediyor
21.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:17
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi, sağlık hizmetlerini daha etkili ve kaliteli bir şekilde sunabilmek amacıyla yeni bir ek poliklinik binasının inşasına başlıyor.

Yeni poliklinik binası, modern tıp standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup, inşaat taban alanı 1835 metrekare, toplam inşaat alanı ise 7375 metrekare olarak planlandı. Zemin kat hariç 3 kat olarak planlanan bina, birçok önemli birimi içerecek şekilde tasarlandı. Bina içerisinde yerleri planlanan görüntüleme merkezi, kan alma merkezi, 88 adet öğretim üyesi odası, 69 adet poliklinik ve yardımcı ofisler, hastane hizmetlerini daha iyi organize etmek ve hastalarına daha geniş bir yelpazede hizmet sunmak amacıyla yer alıyor.

Yeni ek bina, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin Batı Karadeniz Bölgesindeki sağlık üssü olma vizyonunu destekleyecek ve bölgedeki insanlara daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunma kapasitesini artıracak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yeni ek poliklinik binasının inşasına dair yaptığı açıklamasında, "Üniversitemizin sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırmak ve bölge halkına daha iyi imkanlarda sağlık hizmetleri sunmak amacıyla yeni bir döneme adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Ek poliklinik binamız, modern tıp teknolojilerini ve uzman kadromuzu bir araya getirerek hastalarımıza nitelikli ve daha hızlı sağlık hizmetleri sunma imkanına olanak sağlayacaktır" dedi.

Rektör Özölçer, açıklamasında inşaatın başlamasıyla ilgili olarak ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Yeni binamız, 1835 metrekarelik inşaat taban alanı ve 7375 metrekarelik toplam inşaat alanı ile Zonguldak'ın sağlık altyapısına büyük bir katkı sağlayacak. Görüntüleme merkezi, kan alma merkezi, poliklinikler ve öğretim üyeleri odaları gibi birimlerle donatılan bu bina, hem öğrencilerimize günümüz modern eğitim ortamını sunacak hem de bölge halkına kaliteli sağlık hizmetleri ulaştırmamıza fırsat tanıyacaktır."

Rektör Özölçer, sözlerini şöyle tamamladı: " Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Batı Karadeniz'in sağlık üssü olma misyonuyla hareket ederek, yeni tesisle birlikte hasta kapasitesi olanaklarını artıracak ve daha modern tıbbi donanıma sahip olacaktır. Sağlık alanında bölgesel liderliği üstlenen üniversitemiz, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte gücüne güç kazandıracak ve halkımıza hedeflediği sağlık hizmetleri sunma kararlılığını devam ettirecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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