Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin 35. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin 35. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti\'nin 35. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin 35. Olağan Genel Kurulu, cemiyet binasında düzenlendi. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin katıldığı genel kurulda, ZGC başkanı Derya Akbıyık ve TGF Başkanı Yılmaz Karaca konuşma yaptı. Yeni yönetim kurulu oylamasının ardından genel kurul sona erdi.

26.05.2024 22:22
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Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin (ZGC) 35. Olağan Genel Kurulu cemiyet binasında gerçekleştirildi.

ZGC 35. Olağan Genel Kuruluna siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Olağan Genel Kurulun Divanına TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak yer aldı.

ZGC başkanı Derya Akbıyık yaptığı konuşmada gazeteciliğin zorluklarına değindi. Akbıyık, "Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinin üç yıllık çalışma raporu ve faaliyet alanları kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleşmiştir. ZGC kendi adına ülke genelinde çok önemli bir STK görevi üstlenmektedir. Ülkenin en büyük gazeteciler örgütü olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda Yılmaz Karaca genel başkanlığında ZGC olarak icra kurulunda önemle yer almaktayız. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı'nda icrada ve kurullarda temsil edilmekteyiz. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nda ZGC yurt dışı ve yurt içi koordinasyon sorumlusu olarak başkan yardımcılığı ile yer almaktadır. Basın Konseyi üyeliğimiz ise devam etmektedir" dedi.

Genel kurulda davetlileri konuşmasının ardından divan başkanlığına seçilen TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da konuşma yaptı. Genel kurul yeni yönetim kurulunun oylanmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin 35. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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