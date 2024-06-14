Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Video İle Kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Video İle Kutlandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 185. kuruluş yıl dönümünü özel bir video ile kutladı. Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Antik Kenti gibi önemli noktaların yer aldığı görüntülerle hazırlanan klip, Karadır Kaşların türküsünü seslendiren jandarma personelleri ve öğrencilerin koreografisi ile desteklendi. Ayrıca Yavuz Sondaj Gemisi'nin yer aldığı alanda dalgıçlar da su altında 185. yıl pankartı açtı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, jandarmaya olan güven ve sevgiyi korumak ve güçlendirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

14.06.2024 14:24
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Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 185'inci kuruluş yıl dönümünü özel bir video ile kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Antik Kenti, Alemdar gemisi, Kent Ormanı ve 4 bin 120 yaşındaki porsuk ağacının da yer aldığı görüntülerle özel bir klip hazırladı.

Zonguldak türküsü olan Karadır Kaşların isimli türküyü seslendiren jandarma personellerine, öğrenciler de 185. yıl koreografisi ile destek verdi. Yavuz Sondaj Gemisi'nin yer aldığı alanda dalgıçlar da su altında 185. yıl pankartı açtı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç halkın jandarmaya olan güven ve sevgisini korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti. Yalınkılıç, adaletli, sevgi ve şefkatle hareket ederek, her zaman milletin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Zonguldak Valiliği de sosyal medya hesabından "Güvenliğimiz için canla başla çalışan ve kültürümüzü yaşatan kahramanlarımızın 185. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" paylaşımında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Video İle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Video İle Kutlandı - Son Dakika
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