Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez Elvanpazarcık beldesi ve Merkez, Tasmacı, Elvan, Çalca köylerinde 350 erkek vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla '#KadınaElKalkamaz' sloganıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı - Son Dakika

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