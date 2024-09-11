Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğalgaz altyapısı gecikti - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğalgaz altyapısı gecikti

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde doğalgaz altyapısı gecikti

Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi Muhtarı Aydemir Akbaş, doğalgaz altyapısı konusunda yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. Mahalle muhtarları ve belediye başkanıyla yapılan girişimler sonucunda söz alındığını belirten Akbaş, sözlerin yerine getirilmesini istedi.

11.09.2024 17:22  Güncelleme: 17:23
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi Muhtarı Aydemir Akbaş, doğalgaz altyapısı konusunda yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.

Muhtar Akbaş, mahallede yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Yerel seçimlerden sonra yönetimler değişse de projeler ve yatırımlar devam etmelidir" dedi. Akbaş, Çatalağzı'nın 7 mahallesine doğalgaz altyapısının tamamlandığını ancak Kokurdan ve Kırımsa mahallelerinin bu hizmetten geri kaldığını vurguladı. Mahalle muhtarları ve belediye başkanıyla birlikte yaptıkları girişimler sonucunda söz aldıklarını belirten Akbaş, "Sözler yerine getirilsin, malum yerel seçimlerden sonra yönetimler değişse de projeler yatırımlar devam etmelidir. Çatalağzı'nın 7 mahallesine geneline yapılan doğalgaz altyapısı ile dağıtımı gerçekleştirildi. Her hizmet gibi (yol, su, elektrik) bu hizmetten de faydalanmak Kokurdan ve Kırımsa Mahalleleri için ötelendi. Bizde mahalle muhtarları ve belediye başkanımızla girişimler yaptık nihayetinde sözünü aldık. Ama geldiğimiz noktada katı yakıt ile beslenen ısıtma sistemlerini söküp atan vatandaşlara 'Kasım ayında doğalgaza kavuşacaksınız' demek ne benim suçum nede görevim" dedi.

Muhtar Akbaş, Kokurdan Mahallesi sakinlerinin yüzde 50'sinin şartlı ön abonelik yaptığını ifade ederek, "Şartlı ön aboneliğini yüzde 50 si yapmış olan Kokurdan Mahallesine bu geçikmenin neden olduğunu kim anlatmak isterse buyursun gelsin. Yada çalışmaları hızlandırma konusunda yardım edecek bir yetkili lütfen bize yardım etsin" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğalgaz altyapısı gecikti - Son Dakika

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