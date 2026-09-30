Zonguldak Kozlu\'da kömür silosuna düşen maden işçisi Ufuk Demir toprağa verildi

Zonguldak'ta maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki maden işçisi Ufuk Demir, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ufuk Demir için Kozlu ilçesindeki Aziziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Demir'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Cenazede Demir'in iki aylık hamile eşi Ezgi Demir, tabutun başında "Eşim, beyim, ben şimdi sensiz ne yaparım" diyerek gözyaşı dökerken, yakınları kendisini teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ufuk Demir'in cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Ufuk Demir, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında yerin yaklaşık 560 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için çalışma yaptığı sırada siloya düşerek ağır yaralanmıştı. Maden ocağında yapılan ilk müdahaleyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Demir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.