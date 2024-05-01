Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Zonguldak\'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. İstasyon Caddesi önünde başlayan kutlamalara katılan kalabalık, Madenci Anıtı önünde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenleme komitesi adına konuşan İsa Mutlu, 1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu vurguladı. Programın sonunda ise yerel sanatçılar konser verdi.

01.05.2024 14:58
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Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi önünde başladı. Toplanan kalabalık Madenci Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada kutlamalar gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalarda düzenleme komitesi adına konuşan İsa Mutlu, "1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüz, İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün, ülkemizin dört bir yanında omuz omuza vererek sesimizi yükseltiyoruz. Dünya işçileri ve emekçileri olarak dünyanın dört bir yanında; emperyalist ülkelerin ve onların çok uluslu şirketlerinin dayattığı, insanlık dışı politikalara karşı; işgallere, savaşa, sömürüye, zulme karşı; barış, demokrasi, insan hakları, kardeşlik ve dayanışma için alanlardayız. Bugün burada gün geçtikçe artan sorunlarımızı dile getirmek ve ortak mücadelemizi güçlendirmek için bir aradayız. 1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın, yardımlaşmanın günüdür. Bugün biz emekçilerin, günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanmasını, vergide adaletin sağlanmasını, özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini, tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi meydanlarda haykıracağımız gündür. 1 Mayıs'ta gündemimizi; geçim sıkıntısı, yoksulluk, vergide adaletsizlik, sendikasızlaştırma, taşeronlaşma oluşturuyor. Bunlara dur demek için, sorunların çözümü için 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, sadece işçi sınıfının ve emekçilerin değil tüm halkımızın meydanlarda buluştuğu bir gündür" dedi.

Programın son bölümünde ise yerel sanatçılar sahne alarak konser verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika

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