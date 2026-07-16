Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Programı

Zonguldak\'ta 15 Temmuz Anma Programı
16.07.2026 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Madenci Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an tilaveti yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz'un milletin ortak hafızasındaki önemine değindi.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde toplanan protokol heyeti Mehter Marşı eşliğinde Madenci Anıtı önüne yürüdü. Katılımcıların Madenci Anıtı'na ulaşmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla getirilen Türk Bayrağı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yıldönümünde milletimizin hafızasında derin izler bırakan bir gecenin hatırasını yaşatmak, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bazı tarihler yalnızca yaşandıkları günün değil bir milletin karakterinin de aynası oldu. Aradan yıllar geçse de anlamını kaybetmez. Aksine zaman o hadiselerin hangi değerler üzerine yükseldiğini daha belirgin hale getirir. 15 Temmuz da milletimizin ortak hafızasında işte böyle bir yere sahiptir" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 03:12:31. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.