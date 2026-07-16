Zonguldak\'ta 15 Temmuz Anma Programı

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde toplanan protokol heyeti Mehter Marşı eşliğinde Madenci Anıtı önüne yürüdü. Katılımcıların Madenci Anıtı'na ulaşmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla getirilen Türk Bayrağı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yıldönümünde milletimizin hafızasında derin izler bırakan bir gecenin hatırasını yaşatmak, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bazı tarihler yalnızca yaşandıkları günün değil bir milletin karakterinin de aynası oldu. Aradan yıllar geçse de anlamını kaybetmez. Aksine zaman o hadiselerin hangi değerler üzerine yükseldiğini daha belirgin hale getirir. 15 Temmuz da milletimizin ortak hafızasında işte böyle bir yere sahiptir" dedi. - ZONGULDAK