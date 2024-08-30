Zonguldak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Valilik önündeki tören alanında gerçekleştirilen kutlama töreninde, Atatürk Anıtı önüne Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Garnizon vekili Deniz Albay Mustafa Güzel ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem, valilik makamında tebrikleri kabul etti. - ZONGULDAK
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