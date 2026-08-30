Zonguldak Limanı’nda 30 Ağustos şöleni: Römorkörlerden görsel şov - Son Dakika
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Zonguldak Limanı’nda 30 Ağustos şöleni: Römorkörlerden görsel şov

Zonguldak Limanı’nda 30 Ağustos şöleni: Römorkörlerden görsel şov
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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, çelenk sunma, tebrikat ve geçit törenleriyle kutlandı. Programda halk oyunları gösterileri ile limanda römorkör su gösterisi de yer aldı.

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen çelenk sunma, tebrikat ve geçit törenleriyle kutlandı.

Kutlamalar, Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunma töreni sona erdi.

Vali Hacıbektaşoğlu tebrikleri kabul etti

Kutlama programı kapsamında Valilik makamında tebrikat töreni düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri ve davetlilerin tebriklerini kabul etti.

Tebrikat töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen geçit törenine geçildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Güzel ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karadeniz Bölge Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Muhammet Demir yaptı.

Program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Türk bayrağı ve sancak Vali Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından taşınan Türk bayrağı ve sancak, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi.

Programda çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Limanda römorkör gösterisi ilgi gördü

Geçit töreninin ardından Zonguldak Limanı'nda römorkör gösterisi düzenlendi. Zonguldak Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkörlerin gerçekleştirdiği su gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, limandaki gösterilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Limanı’nda 30 Ağustos şöleni: Römorkörlerden görsel şov - Son Dakika

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