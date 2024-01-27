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Zonguldak'ta 67 yıllık köprü tamamen yıkıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 67 yıllık köprü tamamen yıkıldı

Zonguldak'ta 14 Ekim'de başlayan yıkım çalışmalarında 67 yıllık köprü 106 günde tamamlandı. Fevkani köprüsünde son kalan kısım olan dere üstündeki köprü su borularının alınmasının ardından bugün tamamen yıkıldı.

Zonguldak\'ta 67 yıllık köprü tamamen yıkıldı
27.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:38
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Zonguldak'ta Fevkani köprüsünde son kalan kısımda alınarak 67 yıllık köprü kaldırıldı.

Zonguldak'ta 14 Ekim'de başlayan yıkım çalışmalarında 67 yıllık köprü 106 günde tamamlandı. Fevkani köprüsünde ilk olarak Soğuksu, Acılık, Uzun Mehmet, Gazipaşa ayağı tamamlanırken istasyon ayağında da çalışmalar sona erdi. Son kısım olan dere üstündeki köprü su borularının alınmasının ardından bugün kalan kısım tamamen yıkılarak 67 yıllık köprü tamamen yıkıldı. 1959 yılında yapılan ve Acılık Soğuksu, Çaydamar ve Gazipaşa Caddesi birbirine bağlayan Fevkani Köprüsü dayanıksız ve risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilmişti. İhaleyi alan ve çalışmalara başlayan yüklenici firma 106 günde köprüyü tamamen yıkarak ortadan kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 67 yıllık köprü tamamen yıkıldı - Son Dakika
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