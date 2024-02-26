Zonguldak'ta batan yük gemisinin mürettebatı hala kayıp - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan yük gemisinin mürettebatı hala kayıp

Zonguldak\'ta batan yük gemisinin mürettebatı hala kayıp

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 100. günde sürüyor. Geminin kayıp olan mürettebatının bulunması için Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile diğer kurumların ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

26.02.2024 15:09  Güncelleme: 15:09
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 100. günde sürüyor.

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 100. günde de devam ediyor.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile diğer kurumların ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, aynı gün fırtına ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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