Zonguldak'ta bayram coşkusu - Son Dakika
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Zonguldak'ta bayram coşkusu

02.05.2022 07:08
Zonguldak'ta bayram coşkusu

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası protokol ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Uzun Mehmet Camii'ne akın eden çok sayıda vatandaş 6 bin kişilik camiye büyük bir katılım sağladı. İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii'nde kılınan namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Belediye tarafından namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bayram coşkusu
Zonguldak'ta bayram coşkusu
Zonguldak'ta bayram coşkusu
Zonguldak'ta bayram coşkusu

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Ramazan Bayramı, Zonguldak, Bayram, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta bayram coşkusu - Son Dakika


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