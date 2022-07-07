Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı

07.07.2022 14:44
Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı

Zonguldak'ta 7-18 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı.

Zonguldak'ta 7-18 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda sahte para başta olmak üzere birtakım tedbirler alındı. Alınan tedbirler doğrultusunda merkez ilçede 34 ekip 468 personelin görev yapacağı, il genelinde 61 ekip 858 personelin görev yapacağı açıklandı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alınan tedbirler şöyle açıklandı:

"Kurban Bayramı nedeniyle 07 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce; Kurban satış yeri olarak belirlenen Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarlar Mevkinde 24 saat esasına göre görevlendirilen (2) devriye ve (5) motorize ekip tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince sık sık denetlemeler yapılacaktır. Kurban kesim yerleri olarak belirlenen Belediye Mezbaha nesinde görevlendirilen 1 ekip tarafından kesim faaliyetleri süresince gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve süresi il merkezinde bulunan mezarlıklar görevlendirilen 6 ekibimiz tarafından bu alanlar sık sık kontrol edilmek suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. 9 Temmuz 2022 tarihinde Bayram namazı için İl merkezinde bulunan 6 merkezi camide görevlendirilen 8 ekip personelince gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram tatilinin başlangıcı ve bitimi otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından, asayiş ve trafik ekipleri ile takviye edilerek, gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır. Bayram tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarımızda trafik yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak gerekli trafik tedbirleri en üst seviyede alınacaktır. Bu doğrultuda görevlendirilen trafik personeline ek olarak; il merkezinde trafik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 71 personel takviye olarak görevlendirilmiştir. Bayram öncesi, sırası ve sonrası il merkezinde bulunan ana caddeler, alışveriş merkezleri, kamu kurumları ve bankalar, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde mevcut ekiplerin yanı sıra; bayram tatili süresince il merkezinde şehrin merkezi bölgeleri olan Bülent Ecevit Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Zübeyde Hanım ve Tahir Karaoğuz Sokakları, Fevzipaşa, Liman ve Uzun Mehmet Caddeleri, Soğuksu Cumhuriyet ve Acılık Caddeleri, Milli Egemenlik Caddesi, Uzun Mehmet Cami/Parkı ve çevresi, alışveriş merkezileri çevresi ile 100. Yıl Otobüs Terminali, Tren Garı ve çevresinde toplam 122 personel devriye görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince ilimiz merkezinde 34 ekip 468 personel, İl genelinde 61 ekip 858 personel ile gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kurban pazarlarında sıkı denetim Kurban pazarlarında sıkı denetim Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zonguldak, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement