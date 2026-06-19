Zonguldak'ta 'Benim Kahraman Babam' Etkinliği - Son Dakika
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Zonguldak'ta 'Benim Kahraman Babam' Etkinliği

Zonguldak\'ta \'Benim Kahraman Babam\' Etkinliği
19.06.2026 20:49
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Maden işçileri, Babalar Günü'nde çocuklarıyla birlikte Ziya Gökalp Ortaokulu'nda etkinlikte buluştu.

Zonguldak'ta yer altındaki mesailerini tamamlayan maden işçileri, iş elbiseleri ve baretleriyle birlikte geldikleri okulda, "Benim Kahraman Babam" adlı etkinliğe katıldı.

Zonguldak Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Karadon Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulu'nda "Benim Kahraman Babam" isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri de katıldı. Çocuklarının öğrenim gördüğü okulda Babalar Günü'nü kutlayan maden işçilerine, şiirler okundu, dans ve tiyatro gösterileri yapıldı. Babalar çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, "Hayatta bazı şahsiyetler vardır. Onlar büyük sözlerden ziyade hayatın olağan akışı içerisinde bıraktığı izlerle anılırlar. Bu izlerin en büyüklerinden bir tanesi de babalarımızdır. Çoğu zaman çocuğuna güven duygusunu aşılayan babalardır. Zorluklarla yılmadan yol gösteren yine babalarımızdır" dedi.

Öğrenci velisi maden işçisi Salih Türk'e tüm babaları temsilen kızı Senem Türk hediye verdi. Maden işçisi Hakan Örenli, ocaktan çıkarak okulda etkinliğe katıldıklarını, çocuğunun kendisini karşısında görünce heyecanlandığını söyledi.

Bir diğer maden işçisi Erkan Öncü ise, "Her zaman çocuklarımız için varız. Maden ocağında ekmek parası için çalışıyoruz. Doğa ve yer altıyla mücadele halindeyiz. Çocuklarımızı belli bir seviyeye getirebiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız için" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 'Benim Kahraman Babam' Etkinliği - Son Dakika

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