Zonguldak’ta Bilgi Güvenliği Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Zonguldak’ta Bilgi Güvenliği Eğitimi Tamamlandı

Zonguldak’ta Bilgi Güvenliği Eğitimi Tamamlandı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, bilgi güvenliği eğitimi ile 14 orman işletmesini bilgilendirdi.

18.12.2024 15:17
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Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı 14 orman işletme müdürlüklerinde "Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi" tamamlandı.

Kurumsal ve kişisel bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla Aralık 2024 boyunca Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 Orman İşletme Müdürlüklerinde "Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi" tamamlandı. Günümüzde insanların sahip olduğu en değerli varlığın bilgi olduğu düşünülerek bilginin erişilebilirlik, bütünlük ve gizlilik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerektiğinin altının çizildiği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü tarafından verilen sunum ve videolar eşliğinde verilen eğitimde, bilgi ve bilgi güvenliği nedir?, kurumsal bilgi güvenliği nasıl sağlanır?, bilgi güvenliği ihlalleri nelere mal olur?, personelden beklenenler?, parola güvenliği, yedekleme, e-posta güvenliği konuları işlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak’ta Bilgi Güvenliği Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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