Zonguldak\'ta bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi

Yerel

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi.

Olay, Çaydamar Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Sokak ortasında hareketsiz bir şekilde yatan şahsın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişiye müdahalede bulunarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK