Zonguldak'ta Din Görevlileri Dayanışma Pikniğinde Buluştu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Din Görevlileri Dayanışma Pikniğinde Buluştu

Zonguldak\'ta Din Görevlileri Dayanışma Pikniğinde Buluştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan din görevlileri, dayanışma ve kaynaşma pikniğinde bir araya geldi. Pikniğe din görevlilerinin yanı sıra aileleri de katıldı. Programa Devrek Müftüsü Murat Mutlu ve Devrek Müftülüğü Şube Müdürü Cihan Can da katıldı.

22.07.2024 16:03
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan din görevlileri düzenlenen dayanışma pikniğinde bir araya geldiler.

Devrek ilçe merkez ile ilçeye bağlı mahalle ve köylerinde görev yapan din görevlileri dayanışma ve kaynaşma pikniğinde buluştu. Egemenlik Mesire Alanında düzenlenen pikniğe din görevlilerinin yanı sıra aileleri de katıldı.

Dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilendiği programa Devrek Müftüsü Murat Mutlu ve Devrek Müftülüğü Şube Müdürü Cihan Can' da katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Din Görevlileri Dayanışma Pikniğinde Buluştu - Son Dakika

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