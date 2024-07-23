Zonguldak\'ta fahiş fiyat denetimleri sürüyor

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ekiplerin fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü ve Gökçebey Belediyesi Zabıta Komiserliği ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşları mağdur eden haksız fiyat artışlarına yönelik olarak temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Bu kapsamda, işletmelerin vatandaşa haksız kazanç sağlanmasını önlemek için sıkı kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK