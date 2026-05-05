Zonguldak'ta Fikri Mülkiyet Günü Etkinliği
05.05.2026 18:49
Zonguldak'ta Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi, öğrencilere yarışma yapıldı.

Zonguldak'ta Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında program düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, BEUN öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen programda, il genelinde farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinlikte Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Dev Bazaar Kooperatifi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri sunum yaptı.

Katılımcılara; patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Programda konuşan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şermin Akkayalı, fikri mülkiyetin öğrenciler açısından önemine değinerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2026 yılı teması "Spor" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik "Spor Alanında İnovasyon" yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin tarafından takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
