Zonguldak'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gazeteci Mehmet Öztürk, kalp krizi ve beyin kan pıhtısı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Ereğli Bozane Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

03.06.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gazeteci Mehmet Öztürk (65), geçirdiği kalp krizi ve beyin kan pıhtısı nedeniyle yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Öztürk, yapılan anjiyoya esnasında beynine kan pıhtısı atması sebebiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öztürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Öztürk'ün cenazesi Ereğli Bozane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve gazeteciler ile sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Öztürk'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Ereğli Bozhane camisinde kılınması ardından Alaplı'ya getirilerek Gazetesinin önünde tören düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından Yeni Doğanlar köyüne getirilerek toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Mehmet Öztürk, Kalp Krizi, Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement