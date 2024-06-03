Zonguldak\'ta Gazeteci Mehmet Öztürk Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gazeteci Mehmet Öztürk (65), geçirdiği kalp krizi ve beyin kan pıhtısı nedeniyle yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Öztürk, yapılan anjiyoya esnasında beynine kan pıhtısı atması sebebiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öztürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Öztürk'ün cenazesi Ereğli Bozane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve gazeteciler ile sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Öztürk'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Ereğli Bozhane camisinde kılınması ardından Alaplı'ya getirilerek Gazetesinin önünde tören düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından Yeni Doğanlar köyüne getirilerek toprağa verildi. - ZONGULDAK