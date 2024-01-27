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Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Kömürde Taş Çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Kömürde Taş Çıktı

Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımında taş çıkması üzerine 70 haneye ilave kömür desteği verildi.

Zonguldak\'ta İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Kömürde Taş Çıktı
27.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:32
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Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürden kabul edilebilir düzeyin üstünde taş çıktığı iddiaları üzerine açıklama yapan SYDV, tespit edilen 70 haneye ilave kömür desteğinin verildiğini aktardı.

Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma Vakfı, ihtiyaç sahiplerine 800'er kilodan kömür yardımı yaptı. TKİ himayesinde yapılan kömür sevkiyatı sonrası ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürden kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı tespit edilince Zonguldak Valiliği 70 hanele ilave kömür desteği verdi. M.T. isimli ihtiyaç sahibi de kendisine verilen yardım kömüründen taş çıktığını ve sobada yanmadığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. M.T., "Yardım kömürü aldım. Soba kendini bile ısıtmıyor. Taş yakmak çok zor. Yanmıyor zaten. Bize külfet, taşı eve çıkart. Hiç yakmasak daha iyi. Odun dağıtsalar daha iyiydi. Mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi.

Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Akpınar da "Ben yıllarca kömürcülük yaptım. Böyle kömür görmedim. Kömür taş toprak içerisinde. Elimden geldiğince muhtarlıkta olan odunlardan ve arkadaşlarımdan rica ederek kömür desteği de sağlamaya çalışıyorum. Valilikteki toplantıda bu konu gündeme getirildi. Bütün muhtar arkadaşlar konuyu dile getirdi. Mahallemizden bir şikayet yeni geldi. Valiliğin kimlere kömür verdiğini bilmiyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşın çoğu dilekçe veremiyor. Aynı sıkıntıyı bu sene kömür alanların çoğu yaşıyor. Dilekçe veremeyen oluyor. Kömür desteği verilen kişilere ilave kömür verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yardım için satın alınan kömürden taş oranının yüksek çıkması durumunda sözleşme gereği zararın ilgili firma tarafından telafi edileceğinin garanti altında olduğu öğrenildi. Tespiti yapılan 70 haneye ilave kömür desteği sağlandığı, sorun yaşayanların durumu vakıfa iletmesi halinde mağduriyetinin giderileceği belirtildi. 3 bin haneye kömür yardımı yapıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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