Zonguldak\'ta Kemik Büyümesi Bozukluğu Hastası Çift Nikahlandı

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Zonguldak'ta kemik büyümesi bozukluğu hastası Alimen Gülpınar ile İrem Şükran Gülpınar çifti nikah kıyarak dünyaevine girdi.

Trabzon'da müzisyenlik yapan 25 yaşındaki Alimen Gülpınar, şarkı söylediği anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. El sanatları işiyle ilgilenen İrem Şükran Kılıç videoyu görünce Alimen Gülpınar ile sosyal medyadan görüşmeye başladı.

Evlenip yuva kurmaya karar veren Alimen Gülpınar, İrem Kılıç'ın annesinin yaşadığı Çatalağzı beldesine geldi. Müzik aletini satarak Zonguldak'a gelen Gülpınar, İrem Kılıç'ın ailesinin de destekleriyle nikah tarihi alarak hazırlıklara başladı.

1 metre 27 santimetre boyundaki çiftin nikahını Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş kıldı. Nikahta gelinin damadın ayağına basmasının ardından evlilik cüzdanı geline takdim edildi. Dans eden çifte mutlu günlerinde yakınları da eşlik etti.

Kurban Bayramı'nda düğün yapmayı planladıklarını anlatan Alimen Gülpınar, "Annemi kaybedeli 6 ay oldu. Maddi durumum yok, çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Müzisyenim ama müzik aletimi sattığım için durumum yok. Boyumdan dolayı kimse bana iş vermedi. Her şeyi denedim olmadı. Rabbim bir yerden kapı açıyor. Eşimi kırmadım, buraya geldim. Ailesi bana destek çıktı. Ailesini ailem olarak görüyorum. Herkes çok güzel tepkiler verdi. Önemli olan kalp, insanın kalbi sağlam olsun. Sevginin boyla alakası yok. Eşim iyi ki karşıma çıktı. Onu çok seviyorum, iyi ki hayatımdı. Bundan sonra Zonguldak'ta yaşayacağım. Müzik aletim olmadığı için çalışamıyorum, bu konuda yardım istiyorum" diye konuştu.

Nikah töreni sonrası eşinin soyadını alan İrem Gülpıar "Başlangıçta aileler nasıl tepki verir diye korktuk. Ailemize hemen söyleyip söylememe konusunda bir aşama yaşadık. Sonra açıklamaya karar verdik. Ailemiz anlayışla karşıladılar" diye ifade etti.

Genç çiftin nikahını kıyan Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da, "İnşallah evlerini kurdukları gibi işlerini kurmak da bize nasip olur. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayatta her şey gelip geçiyor. Birbirlerine destek olurlarsa her şeyin ne kadar kolay olacağını göreceklerini ümit ediyorum" dedi. - ZONGULDAK