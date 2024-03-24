Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki üç çocuk babası Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve Derin'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler köyü camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Derin'in cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kıbrıs gazisi Yusuf Derin toprağa verildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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