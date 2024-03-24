Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kıbrıs gazisi Yusuf Derin toprağa verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kıbrıs gazisi Yusuf Derin toprağa verildi

Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde Kıbrıs gazisi Yusuf Derin toprağa verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için askeri tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç katıldı. Derin'in cenazesi Hatipler köyünde toprağa verildi.

24.03.2024 23:16  Güncelleme: 23:18
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki üç çocuk babası Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve Derin'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler köyü camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Derin'in cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kıbrıs gazisi Yusuf Derin toprağa verildi - Son Dakika

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