Zonguldak\'ta KÖYDES Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında; Vali Yardımcıları Fatih Baysal ve Halis Hacıismailoğlu, ilçe kaymakamları ile ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla "2026 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında dağılımı ile yatırım programına alınması planlanan projeler değerlendirildi.

Köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan program kapsamında; yol ve ulaşım hizmetleri, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları ile ortak alım projeleri ele alındı. İl genelinde köy yollarının standartlarının yükseltilmesi, içme suyu tesislerinin güçlendirilmesi ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. - ZONGULDAK