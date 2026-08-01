Zonguldak\'ta Kur\'an Yarışmaları Düzenlendi

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Namaz Süreleri ve Dualarını Ezberden Okuma" ile "Temel Dini Bilgiler" yarışmaları gerçekleştirildi.

Acılık Hz. Ali Camii'nde düzenlenen yarışmalarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, kız ve erkek kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ezber ve temel dini bilgiler alanındaki bilgi ve yeteneklerini jüri önünde sergiledi.

Yarışmaları ziyaret eden Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, öğrencilerle bir araya gelerek Yaz Kur'an Kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerini tebrik etti. Yarışmacılara başarılar dileyen Demir, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, temel dini bilgileri edinmeleri ve milli-manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Demir, kursların çocukların manevi gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yarışmaların değerlendirme komisyonunda İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş başkanlığında Vaiz Bünyamin Kurt ile Şube Müdürü Hasan Hüseyin Aydemir görev aldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Uzun Mehmet Camii'nde düzenlenecek "Yaz Kur'an Kursları Cami-Çocuk Şenliği" programında takdim edileceği bildirildi.