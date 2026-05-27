Zonguldak\'ta Kurban Bayramı Coşkusu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kentin simge camisi olan Uzun Mehmet Camii'nde vaazların ardından bayram namazı kılındı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Bayramın ve kurbanın önemine değinen Demir, ardından Kurban Bayramı namazını kıldırdı.

Demir; hutbede besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanları kesme, paylaşma, Allah'la yakınlaşma ve takva bilincini kuşanma günü olduğuna dikkat çekerek vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK