Zonguldak'ta Maden Göçüğü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta Maden Göçüğü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

16.02.2026 23:16
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 1 işçi yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla sağ olarak çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde Hüseyin Bektaş'a ait maden ocağında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük sırasında ocakta çalışan 3 işçi yer altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, yer altındaki galerilere kontrollü şekilde ilerleyerek mahsur kalan işçilere ulaşmaya çalıştı.

Çalışmalar sonucu işçilerden İsmet Kabuk göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Ocak girişinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen Kabuk, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arama-kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'e (60) de ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cenazelerinin ocaktan çıkarılması için çalışmaların sürdüğü, göçüğün meydana geliş nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

