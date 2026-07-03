Zonguldak\'ta Maden Kazası: 1 İşçi Ağır Yaralandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah vardiyasında yer altında üretim çalışması sırasında 20 yaşındaki maden işçisi Ö.Ö, tavan tahkimatından taş düşmesi sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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