Zonguldak'ta Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli

Zonguldak\'ta Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli

Zonguldak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Kahveci, mali tablolara uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi işlemleri için ücret ödenmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu. Kahveci, bu işlemlerin mali müşavirlere ek iş yükü getirdiğini ve emeklerinin karşılığını almaları gerektiğini belirtti.

16.04.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Kahveci, mali tablolara uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi işlemleri için ücret ödenmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

ZSMMMO Oda Başkanı Hasan Kahveci, "VUK 555 Sıra Nolu Tebliğe göre mali tablolara uygulanacak olan Enflasyon Düzeltmesi işlemleri ile ilgili Mali Müşavirlere verdikleri hizmet dolayısıyla Ücret Ödenmelidir" dedi.

Mali müşavirlere iş yükü oluşacağını ifade eden Kahveci, 'İlgili Tebliğ Kapsamında uygulanacak olan Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili Muhasebe işlemlerine ilişkin yoğun mesai harcayan "Mali Müşavir" Meslek Mensuplarına Ek ücret ödenmelidir. Bilindiği üzere her yıl Mart ayında Gelir vergisi Mükelleflerinin Gelir Beyannameleri, Nisan ayında ise Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin ise Kurum kazançlarının beyanı verilmektedir. Bu beyannamelerin eklerinde Mükelleflere ilişkin Mali veriler olan Bilanço Gelir Tablosu gibi Ek tablolar yer almaktadır. Bu tablolardan Bilançoda yer alan mali olmayan varlıklar' Enflasyon Düzeltmesine tabii tutulacaktır. Bu işlem sonrasında Enflasyon Düzeltmesi öncesi ve Enflasyon Düzeltmesi sonrası olmak üzere ayrı tablolar Beyannamelerin ekinde yer alacaktır. Bu durum, bu tabloları özenle hazırlayan Mali Müşavirlere ilave iş yükü oluşturmaktadır. Mart ve Nisan aylarında rutin yoğunluklarından daha yoğun bir iş yükü üstlenen Mali Müşavirler, bu aylarda gece yarılarına kadar hatta sabahlara kadar ofislerinde çalışmaktadırlar. Gece yarıları ofis ışıkları sönmeyen Mali Müşavirler, ailelerinden, sağlıklarından, genel yaşam süreçlerinden ciddi fedakarlıklar yapmaktadır" dedi.

Odanın yayınladığı ücret tarifesinde enflasyon düzeltme işlemleri ile ilgili ilave ücret alınmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığını aktaran Kahveci, "Dolayısıyla bu fedakarlıklarının karşılığı olarak bu ilave iş yükleri için Mali Müşavirlere Ücret Tarifeleri gereği ilave ücret ödenmelidir. Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi işlemleri ile ilgili ZSMMMO'nun yayınlanan ücret tarifesinde "Enflasyon Düzeltme İşlemleri" ile ilgili ilave ücret alınmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Neredeyse 20 yıllık verilerin Enflasyona göre düzenleneceği bu tablolar ile Mükellefler daha dinamik ve sağlıklı Mali Tablolara kavuşarak, bu tablolar ile Finansman ihtiyaçlarını daha sağlıklı verilerle analiz ettirerek karşılayacaklardır. Dolayısıyla bu tabloların oluşmasında emek veren emekçilerin de haklarını almaları gayet tabiidir. Sonuç olarak, Mali Müşavirlere bu iş yükü neticesinde Enflasyon Düzeltmesi" ile ilgili ücret ödenmelidir. Tüm Meslektaşlarıma bu yoğun dönemlerinde çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Hasan Kahveci, Zonguldak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement