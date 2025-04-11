Zonguldak'ta Nüfus Müdürlüğü Sınavlar İçin Açık

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle belirli saatler arasında açık olacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 12 Nisan Cumartesi günü 2025 - Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2025/5 Farsça, Yunanca, Bulgarca) ve 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 13 Nisan Pazar günü ise 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (2025/ALES/1) yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, sınavlara katılacak adayların kimlik kartı başvurularını yapabilmesi amacıyla müdürlüğün 12 Nisan Cumartesi günü 11.00-14.30, 13 Nisan Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.

Adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecekleri duyuruldu. - ZONGULDAK