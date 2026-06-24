Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi

24.06.2026 19:07
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Alaplı'da devrilen tarım aracında 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Bölcek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine gitmek üzere yola çıkan Ahmet O. ve Zeynep O., "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına bindi.

Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Alaplı, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi - Son Dakika

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