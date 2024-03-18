Zonguldak'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Zonguldak'ta, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, vatandaşlar iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak pidelerin peşinde koştu. Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan Ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor. Odun ateşiyle yakılan taş fırınlarda isteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, ortalama 4-5 dakikada pişiyor. Bazı vatandaşlar özellikle vakit geçirmek için iftara az vakit kala kuyruğa girdi. Pide alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, "Pidenin hem hazmı kolay hem de kıtır kıtır olduğu için daha çok tercih ediliyor. Ayrıca Ramazan ayında yapılan pide daha güzel oluyor" dediler. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
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