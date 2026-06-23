Zonguldak\'ta Roman Festivali

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi Doktorlar Sokağı'nda roman vatandaşların müzikli eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Hem eğlenen hem de çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşatan roman vatandaşlar, çaldıkları hareketli parçalar eşliğinde oynayarak çevrede bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Müzik seslerinin yükseldiği sokakta göbek atan romanlara bazı vatandaşlar para taktılar. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doktorlar Sokağı'nda yaşanan neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşların da yüzünü güldürürken, kısa süreli bir festival havası oluşturdu.

Roman vatandaşların müzik ve danslarıyla renklendirdiği etkinlik, izleyenlere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. - ZONGULDAK