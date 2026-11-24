Zonguldak'ta sağanak nedeniyle deniz ve liman kahverengine büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin uyarılarının ardından Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, derelere karışan alüvyonu Karadeniz'e taşıdı. Böylece deniz yüzeyi ve Zonguldak Limanı kahverengine büründü, çamurlu su geniş bir alana yayıldı.
ZONGULDAK'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.
Zonguldak'ta Meteorolojinin verdiği uyarıların ardından dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, Karadeniz'e taşındı. Zonguldak Limanı da sağanak ile birlikte kahverengine döndü. Çamurlu su, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldı.
Haber-Kamera: Duygu ELMA ÖZFİDAN/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?