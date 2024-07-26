Zonguldak\'ta Sağanak Yağışa Hazırlıksız Yakalanan Vatandaşlar İş Hanlarına ve Dükkanlara Sığındı

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Zonguldak'ta sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş hanlarına ve dükkanlara sığındı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş hanlarına ve dükkanlara sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise ellerinde ki çanta ve şemsiye ile yağmurdan kaçmaya çalıştı. Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkisini göstererek devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK