Zonguldak\'ta Sevgililer Günü Denetimleri

Zonguldak Defterdarlığı Denetim ve Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sevgililer Günü dolayısıyla artan ticari hareketlilik kapsamında il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gündüz çiçekçi, bijuteri ve kuyumcu gibi perakende satış yapan işletmeler, gece boyunca da Sevgililer Günü'ne özel organizasyon düzenleyen eğlence mekanları denetlendi. Denetimlerde belge düzeni, katma değer vergisi (KDV) oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı, otomasyon ve yazar kasa sistemleri ile hasılat tespitine yönelik kontroller gerçekleştirildi. - ZONGULDAK